Ligue 1

Monaco schlägt Paris Saint-Germain schon wieder

Fußball International
06.03.2026 23:01
Die AS Monaco hat auch das zweite Saisonduell mit Paris Saint-Germain in der Ligue 1 gewonnen. 

Die Monegassen setzten sich am Freitagabend auswärts mit 3:1 durch. Für PSG war es die vierte Niederlage in der Meisterschaft, aber die erste vor heimischem Publikum.

Der Klub aus der Hauptstadt bleibt zwar an der Tabellenspitze, Verfolger Lens mit Samson Baidoo kann am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Metz jedoch bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter herankommen.

