St. Pölten siegt, Lustenau und FAC patzten

St. Pölten mit Blitz-Doppelschlag

St. Pölten lag nach nicht einmal zwei Minuten 2:0 voran, wobei Rapid-Keeper Laurenz Orgler eine unglückliche Figur machte. Zunächst überhob Marco Djuricin den Torhüter nach 14 Sekunden Spielzeit von knapp außerhalb des Strafraums, dann haute Orgler bei einem Rückpass von Jakob Brunnhofer daneben, der Treffer zählt als Eigentor des Verteidigers. St. Pölten vergab danach Chancen für eine Vorentscheidung, wobei auch die jungen Grünweißen Möglichkeiten vorfanden. Dem eingewechselten Bernd Gschweidl gelang schließlich das 3:0 (73.), die Partie war endgültig entschieden. Das 4:0 der St. Pöltner war erneut eine Slapstick-Einlage der Gäste, Brunnhofer und Orgler sorgten in Co-Produktion für das nächste Eigentor.