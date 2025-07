Skiverband wehrt sich gegen Edlinger-Aussagen

„Ich will keinen Aufruhr“

Der sechsfachen Weltmeisterin, die zudem bei den Paralympics 2022 in Peking Gold gewann, sagt generell zum Österreichischen Skiverband: „Es gibt dort sehr gute Leute. Und es gibt ein, zwei Leute, die sehr mächtig sind, und ihren Anteil an meinem Entschluss haben. Aber ich möchte schon betonen, dass ich in Summe dem Skiverband sehr dankbar bin. Ich möchte niemandem etwas Böses. Ich will keinen Aufruhr, sondern ein friedliches Miteinander. Deswegen habe ich auch beim ÖSV angerufen. Wir hatten ein gutes und freundliches Telefonat. Einiges ist sehr unglücklich gelaufen.“