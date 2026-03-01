„Wir sind als Gesellschaft noch nicht so weit“

Hat man es als Frau schwerer in der Branche?

Ich weiß nicht, wie mein Weg verlaufen wäre, wenn ich ein Mann wäre. Grundsätzlich hatte ich bisher das Glück, mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch Auftraggeberinnen und Auftraggebern zu tun zu haben, mit denen ich einen sehr professionellen, wertschätzenden Umgang pflege. Dennoch glaube ich, wir sind noch nicht so weit, wie wir als Gesellschaft manchmal gerne denken würden.