Neuer „Krone“-Podcast gibt exklusive Einblicke

In der ersten Episode von „Ich bin Unternehmerin PUNKT“ ist Katharina Langeder von AluClip in Buchkirchen zu Gast. Das Unternehmen produziert nachhaltige Aluminiumprofile für Fenster, Türen und Sanierungsprojekte. Katharina spricht mit Frau in der Wirtschaft Landesvorsitzende Lisa Sigl darüber, wie sie Innovation und strategische Ideen in den Familienbetrieb bringt und warum es wichtig ist, traditionelle Wege zu verlassen und sich etwas zu trauen.