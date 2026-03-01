Neuer „Krone“-Podcast gibt exklusive Einblicke

Ab heute gibt der neue Podcast „Ich bin Unternehmerin PUNKT“, präsentiert von Frau in der Wirtschaft OÖ und „Krone“, ehrliche Einblicke in das Leben weiblicher Führungskräfte. Beeindruckende Anekdoten und Input, der alle ZuhörerInnen motiviert - zu hören ein Mal im Monat auf allen gängigen Streaming-Plattformen.
In der ersten Episode von „Ich bin Unternehmerin PUNKT“ ist Katharina Langeder von AluClip in Buchkirchen zu Gast. Das Unternehmen produziert nachhaltige Aluminiumprofile für Fenster, Türen und Sanierungsprojekte. Katharina spricht mit Frau in der Wirtschaft Landesvorsitzende Lisa Sigl darüber, wie sie Innovation und strategische Ideen in den Familienbetrieb bringt und warum es wichtig ist, traditionelle Wege zu verlassen und sich etwas zu trauen.
Perfektionismus loszulassen und Routinen zu schaffen, hilft ihr als Unternehmerin und Mutter von zwei Söhnen, Familie und Beruf zu vereinen. Außerdem teilt sie ihre Sicht auf Nachhaltigkeit und die Chancen, die Sanieren und Reparieren bieten. „Wertschätzung ist mein zentraler Führungsgrundsatz – gegenüber unseren Mitarbeitenden, unseren Kunden, unseren Zulieferern und uns als Familie. Ich glaube daran, dass gutes Arbeiten dort entsteht, wo man respektvoll miteinander umgeht und Verantwortung teilt“, erzählt Langeder.
