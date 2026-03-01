Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hausordnung als Gebot

Land meldet Extremismus-Fall an Verfassungsschutz

Innenpolitik
01.03.2026 17:08
Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer.
Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Angesichts wiederholter Einladungen islamistischer und terrorverherrlichender Referenten zieht Oberösterreich eine klare Grenze gegenüber den Aktivitäten rund um einen türkischen Kulturverein. Die Referenten wurden beim Verfassungsschutz gemeldet – als rechtliche Basis dafür dient die landeseigene Hausordnung.

0 Kommentare

Im Kampf gegen den islamistischen Extremismus ist zwischen schwarz-blau regierten Ländern ein regelrechter Maßnahmen-Wettbewerb entstanden. In Niederösterreich führten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr FPÖ-Vize Udo Landbauer eine Beobachtungsstelle für radikalen Islam ein. Im benachbarten Oberösterreich initiierte man eine „Hausordnung“, die ein Zusammenleben frei von Hass sicherstellen soll.

Stelzer: „Außerhalb der Werteordnung“
Ebendort gab es einen ersten Verstoß zu verzeichnen. „Angesichts wiederholter Einladungen islamistischer und terrorverherrlichender Referenten“, wie es seitens des Landes zur „Krone“ heißt, wurde ein türkischer Kulturverein an den Verfassungsschutz gemeldet. Jetzt werde der Fall geprüft. „Wer extremistische Ideologien verbreitet, antisemitische Inhalte teilt oder terroristische Organisationen verherrlicht, stellt sich außerhalb unserer gemeinsamen Werteordnung“, erklärt ÖVP-Landeschef Thomas Stelzer. 

Zitat Icon

Unsere Freiheit endet dort, wo Hass, Extremismus und Terrorverherrlichung beginnen.

ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer

Oberösterreichs im Landtag beschlossene Hausordnung hält in Regel 4 ausdrücklich fest: „Kein Platz für Hass und Extremismus – egal von welcher Seite.“ Wer demokratische Grundprinzipien ablehnt, Parallelgesellschaften fördert oder extremistische Ideologien verbreitet, verstoße damit gegen diese Grundregeln des Zusammenlebens. Das Land Oberösterreich unterstütze zudem ausdrücklich die im Regierungsprogramm vorgesehenen Maßnahmen auf Bundesebene – insbesondere eine Verschärfung des Vereinsgesetzes, ein konsequentes Vorgehen gegen parallelgesellschaftliche Strukturen sowie ein klares Einschreiten gegen extremistische, antisemitische, frauenfeindliche oder totalitäre Tendenzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
01.03.2026 17:08
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
413.579 mal gelesen
Außenpolitik
Tote US-Soldaten ++ Raketen neben Kreuzfahrtschiff
187.257 mal gelesen
Im Viertel rund um den Hafen von Abu Dhabi schlug eine Rakete unweit eines Kreuzfahrtschiffs ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
99.285 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5266 mal kommentiert
Außenpolitik
Tote US-Soldaten ++ Raketen neben Kreuzfahrtschiff
2629 mal kommentiert
Im Viertel rund um den Hafen von Abu Dhabi schlug eine Rakete unweit eines Kreuzfahrtschiffs ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
982 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Mehr Innenpolitik
Hausordnung als Gebot
Land meldet Extremismus-Fall an Verfassungsschutz
Alle Infos hier LIVE!
Tote US-Soldaten ++ Raketen neben Kreuzfahrtschiff
Krone Plus Logo
Warum kein Fünfer?
Ein Jahr Koalition: Das Zeugnis für die Regierung
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Kassenwart der Nation kam, aß und ging wieder
Bei Luftangriff
Irans Ex-Präsident Ahmadinejad getötet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf