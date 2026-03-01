Land meldet Extremismus-Fall an Verfassungsschutz

Oberösterreichs im Landtag beschlossene Hausordnung hält in Regel 4 ausdrücklich fest: „Kein Platz für Hass und Extremismus – egal von welcher Seite.“ Wer demokratische Grundprinzipien ablehnt, Parallelgesellschaften fördert oder extremistische Ideologien verbreitet, verstoße damit gegen diese Grundregeln des Zusammenlebens. Das Land Oberösterreich unterstütze zudem ausdrücklich die im Regierungsprogramm vorgesehenen Maßnahmen auf Bundesebene – insbesondere eine Verschärfung des Vereinsgesetzes, ein konsequentes Vorgehen gegen parallelgesellschaftliche Strukturen sowie ein klares Einschreiten gegen extremistische, antisemitische, frauenfeindliche oder totalitäre Tendenzen.