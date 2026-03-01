Drei gute Tipps, die beim Energiesparen helfen

Sparen ist ein großes Thema

Das Sparen beim Heizen und Co. ist auch auf der von der „Krone“ präsentierten Energiesparmesse in Wels dieser Tage ein großes Thema. Viele Besucher wollen sich aber auch über E-Autos oder das Sanieren informieren – siehe unsere Umfrage oben.Gedämmtes Haus braucht nur halb so viel EnergieZum Sanieren rät auch Gerhard Dell: „Im Jänner haben wir alle einen Anorak angezogen. Das sollte man auch mit unseren Gebäuden tun. Ein gut gedämmtes Haus braucht nur halb so viel an Heizenergie wie ein Haus, das in den 1970ern oder 1980ern gebaut worden ist.“