Drei gute Tipps, die beim Energiesparen helfen

Weil es draußen kalt war, glühten drinnen die Telefonleitungen. Die Temperatur lag im Jänner um zwei Grad unter dem langjährigen Schnitt – „da waren bei uns am Energiespartelefon besonders die kurzfristigen Beratungstipps zum Heizkosten-Sparen gefragt“, sagt Gerhard Dell, Geschäftsführer des Energiesparverbandes OÖ.“
„Der Experte gibt Tipps, wie das Sparen in den eigenen vier Wänden am besten gelingt: „Man braucht im Wohnzimmer nicht 24 Grad, es reichen auch 22. Zwei Grad weniger bedeuten zwölf Prozent weniger an Heizkosten“, empfiehlt Dell als obersten Ratschlag. „Zweitens das Lüftungsverhalten: zweimal am Tag ordentlich die Fenster auf und zu, das ist sinnvoll“ – von dauerhaft gekippten Fenstern rät Dell hingegen ab. Als dritte einfache Maßnahme regt der Energieexperte vermeintliche Kleinigkeiten an: „Keine Vorhänge und keine Möbel vor dem Heizkörper.“
Sparen ist ein großes Thema
Das Sparen beim Heizen und Co. ist auch auf der von der „Krone“ präsentierten Energiesparmesse in Wels dieser Tage ein großes Thema. Viele Besucher wollen sich aber auch über E-Autos oder das Sanieren informieren – siehe unsere Umfrage oben.Gedämmtes Haus braucht nur halb so viel EnergieZum Sanieren rät auch Gerhard Dell: „Im Jänner haben wir alle einen Anorak angezogen. Das sollte man auch mit unseren Gebäuden tun. Ein gut gedämmtes Haus braucht nur halb so viel an Heizenergie wie ein Haus, das in den 1970ern oder 1980ern gebaut worden ist.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.