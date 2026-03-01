Vorteilswelt
Drei gute Tipps, die beim Energiesparen helfen

Oberösterreich
01.03.2026 16:00
Heute, Sonntag, ist der letzte Besuchstag der Wesler Energiesparmesse – bis 17 Uhr ist geöffnet. ...
Heute, Sonntag, ist der letzte Besuchstag der Wesler Energiesparmesse – bis 17 Uhr ist geöffnet. Die „Krone“ ist vor Halle 20 mit einem Stand vertreten (li.).(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Weil es draußen kalt war, glühten drinnen die Telefonleitungen. Die Temperatur lag im Jänner um zwei Grad unter dem langjährigen Schnitt – „da waren bei uns am Energiespartelefon besonders die kurzfristigen Beratungstipps zum Heizkosten-Sparen gefragt“, sagt Gerhard Dell, Geschäftsführer des Energiesparverbandes OÖ.“

0 Kommentare

„Der Experte gibt Tipps, wie das Sparen in den eigenen vier Wänden am besten gelingt: „Man braucht im Wohnzimmer nicht 24 Grad, es reichen auch 22. Zwei Grad weniger bedeuten zwölf Prozent weniger an Heizkosten“, empfiehlt Dell als obersten Ratschlag. „Zweitens das Lüftungsverhalten: zweimal am Tag ordentlich die Fenster auf und zu, das ist sinnvoll“ – von dauerhaft gekippten Fenstern rät Dell hingegen ab. Als dritte einfache Maßnahme regt der Energieexperte vermeintliche Kleinigkeiten an: „Keine Vorhänge und keine Möbel vor dem Heizkörper.“

Auch Rene Gösweiner und Kerstin Oberndorfinger aus Nußbach informierten sich
Auch Rene Gösweiner und Kerstin Oberndorfinger aus Nußbach informierten sich(Bild: Markus Wenzel)

Sparen ist ein großes Thema
Das Sparen beim Heizen und Co. ist auch auf der von der „Krone“ präsentierten Energiesparmesse in Wels dieser Tage ein großes Thema. Viele Besucher wollen sich aber auch über E-Autos oder das Sanieren informieren – siehe unsere Umfrage oben.Gedämmtes Haus braucht nur halb so viel EnergieZum Sanieren rät auch Gerhard Dell: „Im Jänner haben wir alle einen Anorak angezogen. Das sollte man auch mit unseren Gebäuden tun. Ein gut gedämmtes Haus braucht nur halb so viel an Heizenergie wie ein Haus, das in den 1970ern oder 1980ern gebaut worden ist.“

Oberösterreich
01.03.2026 16:00
Oberösterreich

Mehr Oberösterreich
Welser Messe
Drei gute Tipps, die beim Energiesparen helfen
Preis für Komposition
„Wir sind als Gesellschaft noch nicht so weit“
Nachbar rief Polizei
Siloballen angeknabbert: Bauer erschießt Hirsch
Es soll weitergehen
Rettung des Kasbergs: Zwischen Freude und Zweifel
Krone Plus Logo
Mit Sachleistungskarte
So viel Bargeld bleibt Asylwerbern pro Monat in OÖ
