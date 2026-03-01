Alko-Lenker räumte Leitschiene auf 15 Meter ab

Weil ihn angeblich ein anderer Lenker beim Fahrspurwechseln schnitt, touchierte ein Welser um 0.35 Uhr früh auf der B138 mit der Leitschiene. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Schluckspecht 1,86 Promille intus hatte.
Am Sonntag gegen 01.35 Uhr früh lenkte ein 40-jähriger Welser seinen Pkw auf der B 138 in Fahrtrichtung Wels am linken Fahrstreifen. Bei Straßenkilometer 0,8 schnitt ihn laut eigenen Angaben ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Fahrstreifenwechsel. Der 40-Jährige wich nach links aus und kollidierte mit der Leitschiene.
Leitschiene auf 15 Metern Länge beschädigt
Die Leitschiene wurde auf einer Länge von rund 15 Metern schwer beschädigt. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stillstand. Während der Unfallaufnahme stellten die einschreitenden Polizisten deutliche Symptome einer Alkoholisierung fest.
Der Lenker kam ins Spital
Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Die Polizisten nahmen dem Schluckspecht den Führerschein vorläufig ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Die Rettung lieferte den Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels ein.
