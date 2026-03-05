Überschlag nach Kollision mit Bushaltestelle

Am Mittwochabend musste die Feuerwehr kurz vor 21 Uhr in der Flachgauer Gemeinde Köstendorf zu einem Verkehrsunfall ausrücken. Ein Pkw war aus ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und mit einer Bushaltestelle kollidiert.
Dabei überschlug sich das Vehikel, bis es schwer demoliert zum Stillstand kam. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz übernahm in weiterer Folge die Erstversorgung und Behandlung.
Die Feuerwehr übernahm anschließend die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Dabei wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden sowie Glasscherben und Fahrzeugteile von der Fahrbahn entfernt. Zusätzlich sicherten die Einsatzkräfte dieUnfallstelle ab und blieben vor Ort, bis das Unfallfahrzeug abgeschleppt werden konnte.Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden und die 20 eingesetzten Mitglieder rückten wieder ein.
