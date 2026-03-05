Überschlag nach Kollision mit Bushaltestelle

Die Feuerwehr übernahm anschließend die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Dabei wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden sowie Glasscherben und Fahrzeugteile von der Fahrbahn entfernt. Zusätzlich sicherten die Einsatzkräfte dieUnfallstelle ab und blieben vor Ort, bis das Unfallfahrzeug abgeschleppt werden konnte.Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden und die 20 eingesetzten Mitglieder rückten wieder ein.