Der wahre Grund, warum Bergretter helfen!

Denn in Krimml sitzen nach Übungen Bergrettungs-Anwärter mit Bergrettungs-Legenden an einem Tisch. Ein Bier. Ein Einsatz. Eine Geschichte. Bergführer Hansjörg Bachmair erzählt, wie er einst mit dem Paragleiter vom Nordsattel des Mount Everest ins Basislager geflogen ist. Sein Bruder Josef Bachmair, auch Bergführer und Höhenbergsteiger berichtet von einer Hilfsaktion auf dem 8126 Meter hohen Nanga Parbat, zu einer Zeit, als es noch hieß, dass es über achttausend Metern keine Rettung gibt.