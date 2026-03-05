Neuer Glanz für den Sportplatz in Hallwang

Produzierte Energie soll effizienter genutzt werden

Einen großen Schritt will die Gemeinde im heurigen Jahr noch beim Energiemanagement setzen. Eine zusätzliche, große PV-Anlage soll die bestehenden ergänzen. „Dann wollen wir all unsere Anlagen miteinander vernetzen, um diese so effektiv wie möglich zu nützen“, sagt der Bürgermeister. Die Investition von 300.000 Euro soll sich innerhalb von acht bis neun Jahren rechnen.