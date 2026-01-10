„Unsere Reise ist sicher noch lange nicht zu Ende“

Betrüger zweigte vom Konto 100.000 Euro ab
Senioren als Opfer:
Viel Optimismus trotz roter Laterne! Obwohl der FC Blau-Weiß Linz mit vier Punkten Rückstand auf den Vorletzten GAK überwintert, sieht das Bundesliga-Schlusslicht alles andere als Schwarz. Davon überzeugte sich die „Krone“ bei einem Gespräch mit Vorstandschef Johann Kalliauer und Geschäftsführer Christoph Peschek.
Als man am Tabellenende stand, war plötzlich auch vom Ende der Wachstumsstrategie zu hören – und zuletzt sorgten Trainerwechsel und Pläne um ein Nachwuchszentrum in Traun für Aufregung. Der Herbst war für BW Linz alles andere als ein goldener – und dennoch sehen der Vereinsvorstandsvorsitzende Johann Kalliauer und Geschäftsführer Christoph Peschek nicht schwarz:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.