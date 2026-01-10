„Unsere Reise ist sicher noch lange nicht zu Ende“

Als man am Tabellenende stand, war plötzlich auch vom Ende der Wachstumsstrategie zu hören – und zuletzt sorgten Trainerwechsel und Pläne um ein Nachwuchszentrum in Traun für Aufregung. Der Herbst war für BW Linz alles andere als ein goldener – und dennoch sehen der Vereinsvorstandsvorsitzende Johann Kalliauer und Geschäftsführer Christoph Peschek nicht schwarz: