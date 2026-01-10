Im Abstiegskampf hat der GAK ein Ass im Ärmel!

Verstärkung im Tor: Wir haben Franz Stolz sicher nicht als Nummer zwei geholt – das können wir uns auch gar nicht leisten! Der Franz hat Fähigkeiten, die uns helfen werden. Er hat ein Profil, das am internationalen Markt sehr gefragt ist. Er hat sich auch die jugendlichen Hörndln im Ausland abgestoßen. Er wirkt mittlerweile sehr erwachsen und dominant im Auftreten. Dass er seit Oktober bei Rapid Bukarest nicht mehr gespielt hat, ist kein Problem. Wir haben genügend Testspiele.