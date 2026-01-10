„Ganz besonders“: Standfest kehrt zum GAK zurück

Joachim Standfest kehrt als Co-Trainer bei seinem Ex-Klub GAK in die Fußball-Bundesliga zurück. Der Ex-Nationalspieler war zuletzt von Sommer 2023 bis September 2024 Cheftrainer beim Ligarivalen SCR Altach. Für den GAK bestritt der 45-jährige Steirer in seiner aktiven Karriere 263 Pflichtspiele und war 2004 Meister. Er wird nun das Trainerteam des Tabellenvorletzten um Chefcoach Ferdinand Feldhofer verstärken.
Der GAK möchte sich mit klaren Strukturen weiterentwickeln. Einerseits wird damit Ralph Spirk aufgrund seines Hauptberufes auf eigenen Wunsch nicht mehr im Trainerteam dabei sein. Der 39-Jährige war lange Zeit (seit 2018) für die Standardsituationen, zuletzt die defensiven, zuständig. „Ralph hat enorm viel für den GAK geleistet – mit Kompetenz, Verlässlichkeit und echter Identifikation. Dafür möchte ich mich persönlich und im Namen des gesamten Vereins herzlich bedanken. Ralph war ein absoluter Teamplayer und hatte auch maßgeblichen Anteil an der Bundesliga-Rückkehr“, bedankt sich Sportchef Tino Wawra in einer Aussendung des Klubs.
Als neuer Co-Trainer kommt mit Joachim Standfest ein ehemaliger Profi des GAK zum Verein. Als Spieler zerriss er sich über mehrere Jahre am Feld für den Klub und stand in 263 Spielen für die Roten am Feld – mitsamt Meistertitel und Cup-Triumphen. Erfahrungen als Trainer sammelte er unter anderen schon bei Amstetten und Altach. Der GAK erhofft sich mit der Bestellung von Standfest noch professionellere Rahmenbedingungen für den täglichen Betrieb.
„Nach 19 Jahren zu jenem Verein zurückkehren zu dürfen, bei dem ich fußballerisch aufgewachsen bin, ist etwas ganz Besonderes für mich. Aus eigener Erfahrung weiß ich um das große Potenzial des GAK und freue mich sehr, Teil dieses Projekts zu sein“, schwärmt Standfest über seinen neuen Arbeitgeber. „Gemeinsam mit dem gesamten Team wollen wir die positive Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben und kurzfristig den Klassenerhalt sichern.“
