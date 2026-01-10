„Ganz besonders“: Standfest kehrt zum GAK zurück

Der GAK möchte sich mit klaren Strukturen weiterentwickeln. Einerseits wird damit Ralph Spirk aufgrund seines Hauptberufes auf eigenen Wunsch nicht mehr im Trainerteam dabei sein. Der 39-Jährige war lange Zeit (seit 2018) für die Standardsituationen, zuletzt die defensiven, zuständig. „Ralph hat enorm viel für den GAK geleistet – mit Kompetenz, Verlässlichkeit und echter Identifikation. Dafür möchte ich mich persönlich und im Namen des gesamten Vereins herzlich bedanken. Ralph war ein absoluter Teamplayer und hatte auch maßgeblichen Anteil an der Bundesliga-Rückkehr“, bedankt sich Sportchef Tino Wawra in einer Aussendung des Klubs.