Jennifer Lawrence sorgt mit neuem Style für Wirbel

Kleine Veränderung, große Wirkung! Jennifer Lawrence zeigte sich Mitte der Woche bei einem Talk zu ihrem Film „Die My Love“ in New York mit einer neuen Frisur.
Zum Start ins neue Jahr hat sich die Oscarpreisträgerin einen neuen Haarschnitt gegönnt und den lässigen Style am Mittwoch bei der Aufzeichnung ihres Gesprächs mit Josh Horowitz gleich mal präsentiert.
Pony und neue Haarfarbe
Echten Fans von J. Law fällt die Veränderung sofort auf: Die 35-Jährige lässt sich wieder einen fransig geschnittenen Pony stehen! Zuletzt setzte sie ja vermehrt auf den klassischen Mittelscheitel.
Doch das ist längst nicht das Einzige, das ins Auge sticht. Denn auch die blonde Mähne der Schauspielerin wirkt aktuell etwas dunkler, schimmert zudem mit einem leichten Rotstich im Licht der Scheinwerfer.
Lässiger Style
Ein kleines Style-Update, das eine große Veränderung mit sich bringt. Denn tatsächlich bringt die neue Frisur eine völlig neue Seite am Hollywood-Liebling hervor.
Dem neuen Look gab Lawrence mit einem schlichten Outfit zudem viel Raum. Für den Event war die Zweifach-Mama in eine schwarze Stoffhose, ein schwarzes Neckholder-Top mit Rollkragen und schwarze High Heels geschlüpft. Ein natürliches Make-up unterstrich zudem den frischen Hairstyle.
Keine Nominierung bei SAG Awards
Ob Jennifer Lawrence mit ihrer Rolle in „Die My Love“ auch heuer auf Oscar-Kurs ist? Das zeigt sich spätestens Ende Jänner, wenn die Nominierungen für den begehrtesten Filmpreis bekannt gegeben werden. Eine Schlappe musste Lawrence aber schon hinnehmen: Bei den SAG-Awards, die als wichtige Vorboten für die Academy Awards gelten, wurde die 35-Jährige nicht nominiert!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.