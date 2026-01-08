Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frisch vom Friseur

Jennifer Lawrence sorgt mit neuem Style für Wirbel

Star-Style
08.01.2026 18:00
Jennifer Lawrence weiß: Oft braucht es nur eine kleine Veränderung, schon ist die Wirkung groß.
Jennifer Lawrence weiß: Oft braucht es nur eine kleine Veränderung, schon ist die Wirkung groß.(Bild: APA/Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

Kleine Veränderung, große Wirkung! Jennifer Lawrence zeigte sich Mitte der Woche bei einem Talk zu ihrem Film „Die My Love“ in New York mit einer neuen Frisur.

0 Kommentare

Zum Start ins neue Jahr hat sich die Oscarpreisträgerin einen neuen Haarschnitt gegönnt und den lässigen Style am Mittwoch bei der Aufzeichnung ihres Gesprächs mit Josh Horowitz gleich mal präsentiert.

Pony und neue Haarfarbe
Echten Fans von J. Law fällt die Veränderung sofort auf: Die 35-Jährige lässt sich wieder einen fransig geschnittenen Pony stehen! Zuletzt setzte sie ja vermehrt auf den klassischen Mittelscheitel.

Jennifer Lawrence sorgte in New York mit ihrem Look für ein Blitzlichtgewitter.
Jennifer Lawrence sorgte in New York mit ihrem Look für ein Blitzlichtgewitter.(Bild: AFP/DIA DIPASUPIL)

Doch das ist längst nicht das Einzige, das ins Auge sticht. Denn auch die blonde Mähne der Schauspielerin wirkt aktuell etwas dunkler, schimmert zudem mit einem leichten Rotstich im Licht der Scheinwerfer.

Lässiger Style
Ein kleines Style-Update, das eine große Veränderung mit sich bringt. Denn tatsächlich bringt die neue Frisur eine völlig neue Seite am Hollywood-Liebling hervor.

Anfang Dezember sah Jennifer Lawrence noch so aus.
Anfang Dezember sah Jennifer Lawrence noch so aus.(Bild: APA/Mike Coppola/Getty Images for The Gotham Film & Media Institute /AFP)

Dem neuen Look gab Lawrence mit einem schlichten Outfit zudem viel Raum. Für den Event war die Zweifach-Mama in eine schwarze Stoffhose, ein schwarzes Neckholder-Top mit Rollkragen und schwarze High Heels geschlüpft. Ein natürliches Make-up unterstrich zudem den frischen Hairstyle.

Lesen Sie auch:
Jennifer Lawrence und Robert Pattinson am Red Carpet – die Chemie stimmt, vor und hinter der ...
Lob an Filmpartner
Lawrence packt über Sexszenen mit Pattinson aus
06.11.2025
Die nervt echt!
Eine der Kardashians bringt Lawrence zur Weißglut
09.11.2025

Keine Nominierung bei SAG Awards
Ob Jennifer Lawrence mit ihrer Rolle in „Die My Love“ auch heuer auf Oscar-Kurs ist? Das zeigt sich spätestens Ende Jänner, wenn die Nominierungen für den begehrtesten Filmpreis bekannt gegeben werden. Eine Schlappe musste Lawrence aber schon hinnehmen: Bei den SAG-Awards, die als wichtige Vorboten für die Academy Awards gelten, wurde die 35-Jährige nicht nominiert! 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
126.051 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
118.433 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
111.865 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Star-Style
Frisch vom Friseur
Jennifer Lawrence sorgt mit neuem Style für Wirbel
Victoria’s Secret
Hailey Bieber verführt als heiße Valentins-Queen
Sexy zum Valentinstag
Rihanna verwandelt sich in sündige Aphrodite
Im Naked-Dress im NY
Gewagter Look! Kristen Stewart lässt Slip blitzen
Critics Choice Awards
Elle Fanning stahl am Red Carpet allen die Show
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf