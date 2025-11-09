Vorteilswelt
Die nervt echt!

Eine der Kardashians bringt Lawrence zur Weißglut

Society International
09.11.2025 17:00
Jennifer Lawrence ist ein großer Fan der Kardashians, eine der Schwestern geht ihr aber sehr auf ...
Jennifer Lawrence ist ein großer Fan der Kardashians, eine der Schwestern geht ihr aber sehr auf die Nerven.(Bild: AFP/MICHAEL LOCCISANO)

Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence ist eine große Bewunderin der Kardashians, doch eine der Schwestern bringt sie regelmäßig auf die Palme. Sie findet: Die nervt echt!

Die US-Schauspielerin ist ein großer Fan von Reality-TV-Shows – besonders aber von der Serie „The Kardashians“ und der „Real Housewives“-Reihe. Mit einer der Kardashians wird sie jedoch nicht warm! Und zwar Kourtney, der ältesten Tochter von Kris Jenner. 

„Nerviger denn je!“
Als Lawrence jetzt gemeinsam mit ihrem „Die My Love“-Co-Star Robert Pattinson für „Vanity Fair“ einen Lügendetektortest machte, fragte sie der „Twilight“-Star: „Du sprichst oft über deine Liebe zu Reality-TV. Verfolgst du ,The Kardashians‘ immer noch?“

Was Kourtney Kardashian wohl dazu sagt?
Was Kourtney Kardashian wohl dazu sagt?(Bild: AP/Michael Zorn)

Die 35-Jährige antwortete: „Nicht in dieser Staffel. Ich war auf TikTok, aber nein.“ Daraufhin hielt Robert ein Foto von Khloé Kardashian hoch und fragte: „Ist diese Frau deine Lieblings-Kardashian?“ Jennifer antwortete: „Ja!“ Dann fügte sie hinzu: „Kourtney ist nerviger denn je. Sie macht mich wahnsinnig.“

Lesen Sie auch:
Jennifer Lawrence und Robert Pattinson am Red Carpet – die Chemie stimmt, vor und hinter der ...
Lob an Filmpartner
Lawrence packt über Sexszenen mit Pattinson aus
06.11.2025
So sexy wie nie!
Jennifer Lawrence: Sideboob-Blitzer am Red Carpet
18.10.2025

Hör auf damit!
Lawrence verriet auch, wieso sie kein Fan der ältesten Kardashian-Schwester ist. „Weil bei ihr einfach alles eine Ankündigung sein muss. Es ist so, als würde sie sagen: ,Ich werde jetzt keine Outfits mehr tragen.‘ Dann trag doch einfach, was du willst – du musst es nicht ankündigen“, ließ sie ihrem Ärger freien Lauf. „Oder: ,Ich habe keinen Fernseher in meinem Zimmer.‘ Dann schau halt einfach kein TV. Hör auf, ständig alles zu verkünden. Einfach pssst!“

Jennifer Lawrence liebt die Kardashians – nur nicht Kourtney ...
Jennifer Lawrence liebt die Kardashians – nur nicht Kourtney ...(Bild: AFP/MICHAEL LOCCISANO)

Perfekte Ablenkung
Die Oscar-Preisträgerin hatte zuvor enthüllt, dass sie sich beim Dreh des Horror-Mystery-Films „Mother!“ (2017) mit der Serie „The Kardashians“ abgelenkt habe.

In der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon erzählte sie: „Ich habe es schon einmal gesagt, aber ich war bei diesem Film an einem so tiefen Punkt und musste in so dunkle emotionale Bereiche eintauchen, dass ich irgendwann die Kardashians ,hereinholen‘ musste. Nicht persönlich natürlich! Ich musste eine Szene drehen, und ich war noch nie zuvor so tief in etwas so Beängstigendes eingetaucht.“

