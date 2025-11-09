Eine der Kardashians bringt Lawrence zur Weißglut

Hör auf damit!

Lawrence verriet auch, wieso sie kein Fan der ältesten Kardashian-Schwester ist. „Weil bei ihr einfach alles eine Ankündigung sein muss. Es ist so, als würde sie sagen: ,Ich werde jetzt keine Outfits mehr tragen.‘ Dann trag doch einfach, was du willst – du musst es nicht ankündigen“, ließ sie ihrem Ärger freien Lauf. „Oder: ,Ich habe keinen Fernseher in meinem Zimmer.‘ Dann schau halt einfach kein TV. Hör auf, ständig alles zu verkünden. Einfach pssst!“