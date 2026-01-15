Bloßstellung
Wie WC-Gehern in China das Rauchen abgewöhnt wird
Neues Jahr, neue Vorsätze. Mit dem Rauchen aufzuhören, steht für viele Menschen auf der Prioritätenliste ganz oben – doch nur wenige schaffen es beim ersten Versuch. In China setzt man neuerdings auf ein umstrittenes Mittel zur Rauchentwöhnung: Bloßstellung, und zwar in einem äußerst sensiblen Moment.
Die Zahl der Raucherinnen und Raucher ist in Österreich seit Jahren rückläufig, dennoch greift laut letzten Zahlen der Statistik Austria von 2019 hierzulande noch immer ein Fünftel täglich zum Glimmstängel. Noch im November warnte die Weltgesundheitsorganisation zudem vor Rückschritten im Kampf gegen den Tabak. Neue Produkte, aggressives Marketing und Desinformation drohten die in den vergangenen Jahren erzielten Fortschritte zunichtezumachen, so Andrew Black, Leiter des Sekretariats der Anti-Tabak-Konvention der WHO.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.