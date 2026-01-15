Wie WC-Gehern in China das Rauchen abgewöhnt wird

Die Zahl der Raucherinnen und Raucher ist in Österreich seit Jahren rückläufig, dennoch greift laut letzten Zahlen der Statistik Austria von 2019 hierzulande noch immer ein Fünftel täglich zum Glimmstängel. Noch im November warnte die Weltgesundheitsorganisation zudem vor Rückschritten im Kampf gegen den Tabak. Neue Produkte, aggressives Marketing und Desinformation drohten die in den vergangenen Jahren erzielten Fortschritte zunichtezumachen, so Andrew Black, Leiter des Sekretariats der Anti-Tabak-Konvention der WHO.