Deshalb ist KAC für VSV der leichteste Gegner!

Leichtgewicht KAC hängte Riesen VSV heuer in der Tabelle voll ab! Der Leader aus Klagenfurt hat schon 32 Punkte Vorsprung auf die Adler. Wer hat jetzt im freitägigen Derby in Villach die Nase vorn?
Klein, aber oho! Die Größten und Schwersten sind am Ende immer auf der Siegerstraße – das besagte einmal eine alte Eishockey-Weisheit. Dass das lange nicht mehr so ist, beweist der KAC in der Meisterschaft. Die Rotjacken lachen von Platz eins, Villach rangiert nur auf Platz zehn. Dabei ist der VSV durchschnittlich größer und schwerer.
