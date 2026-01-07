Vorteilswelt
Zeugin verletzt

Aggressiver Alkolenker nach Unfall festgenommen

Salzburg
07.01.2026 09:15
Nach dem positiven Alkovortest verweigerte der 27-Jährige den Alkomattest (Symbolbild).
Nach dem positiven Alkovortest verweigerte der 27-Jährige den Alkomattest (Symbolbild).(Bild: sos)

Ein Auto auf einem Parkplatz in Saalbach beschädigte ein 25-jähriger niederländischer Pkw-Lenker am Montagabend. Im Anschluss flüchtete der Betrunkene und konnte erst auf der Glemmtal-Landesstraße angehalten werden. Dabei eskalierte die Situation derart, dass der Mann festgenommen wurde.

Weit gekommen ist der Alkolenker am Montagabend nicht, wie die Polizei heute mitteilte. Nach dem Unfall und seiner Flucht wurde er rasch angehalten und befragt. Dabei verletzte der 25-jährige Niederländer eine 27-jährige Zeugin aus Deutschland. Wegen seines aggressiven Verhaltens wurde der Mann an Ort und Stelle festgenommen.

Ein Alkovortest beim Niederländer ergab einen Wert von 1,92 Promille. Den anschließenden Alkomattest verweigerte er. Die Polizei kassierte zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1910 Euro. 

