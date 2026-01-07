Aggressiver Alkolenker nach Unfall festgenommen

Weit gekommen ist der Alkolenker am Montagabend nicht, wie die Polizei heute mitteilte. Nach dem Unfall und seiner Flucht wurde er rasch angehalten und befragt. Dabei verletzte der 25-jährige Niederländer eine 27-jährige Zeugin aus Deutschland. Wegen seines aggressiven Verhaltens wurde der Mann an Ort und Stelle festgenommen.