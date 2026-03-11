Feiersinger verlängert bei Traditionsklub

„Ich fühle mich hier super wohl. Ich habe schon bei einigen guten Clubs in meiner Karriere gespielt, aber ich kann bestätigen, dass es hier beim FC absolut besonders ist.“ Mit diesen Worten wird Laura Feiersinger von ihrem Verein 1. FC Köln zitiert. Die 32-Jährige verlängerte ihren Vertrag bei den Geißböcken bis Sommer 2028. Im Sommer ‘24 kam sie von der AS Roma nach Köln. „Laura Feiersinger ist eine charakterstarke Führungsspielerin, bringt viel Erfahrung mit und ist ein Vorbild an Professionalität. Sie ist eine Taktgeberin auf dem Platz, und wir freuen uns, auch in Zukunft gemeinsam mit ihr unsere ambitionierten Ziele voranzutreiben“, sagt Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauenfußball & FC-Akademie weiblich.