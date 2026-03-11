Feiersinger verlängert bei Traditionsklub

Fußballerin Laura Feiersinger bleibt weiter beim 1. FC Köln. Die ehemalige österreichische Nationalteamspielerin und Tochter von Austria-Salzburg-Legende Wolfgang Feiersinger verlängerte am Mittwoch ihren Vertrag beim deutschen Bundesligisten.
„Ich fühle mich hier super wohl. Ich habe schon bei einigen guten Clubs in meiner Karriere gespielt, aber ich kann bestätigen, dass es hier beim FC absolut besonders ist.“ Mit diesen Worten wird Laura Feiersinger von ihrem Verein 1. FC Köln zitiert. Die 32-Jährige verlängerte ihren Vertrag bei den Geißböcken bis Sommer 2028. Im Sommer ‘24 kam sie von der AS Roma nach Köln. „Laura Feiersinger ist eine charakterstarke Führungsspielerin, bringt viel Erfahrung mit und ist ein Vorbild an Professionalität. Sie ist eine Taktgeberin auf dem Platz, und wir freuen uns, auch in Zukunft gemeinsam mit ihr unsere ambitionierten Ziele voranzutreiben“, sagt Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauenfußball & FC-Akademie weiblich.
Die Pinzgauerin, die bis zu ihrem Karriereende in der Nationalelf 126 Länderspiele fürs österreichische Nationalteam absolvierte, sieht bei den Kölnerinnen noch viel Potenzial. Als Vize-Kapitänin will sie beim aktuellen achten der deutschen Bundesliga auch in Zukunft vorangehen: „Wir entwickeln uns als Mannschaft, wir haben ein tolles Trainer-Team und ambitionierte Ziele. Das passt zu mir, gepaart damit, dass sich die Verbindung zu Köln und dem FC echt und authentisch anfühlt.“
