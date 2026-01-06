Auto krachte auf A10 bei Hüttau in Betonleitwand

Für die Feuerwehren aus Pfarrwerfen und Werfen war es der zweite Einsatz binnen nicht einmal 24 Stunden. Am Montagnachmittag hatte die Lenkerin eines mit zwei Personen besetzten Pkw auf der A10 in Fahrtrichtung Salzburg die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Die Frau war dabei mit ihrem Kombi von der Fahrbahn abgekommen und auf die Leitschiene geschlittert. Dabei wurde die Ölwanne aufgerissen.