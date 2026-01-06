Vorteilswelt
Erneuter Einsatz

Auto krachte auf A10 bei Hüttau in Betonleitwand

Salzburg
06.01.2026 19:00
Am Dreikönigstag krachte ein Lenker mit dem Auto in die Betonleitwand.
Am Dreikönigstag krachte ein Lenker mit dem Auto in die Betonleitwand.(Bild: FF Pfarrwerfen)

Für die Freiwilligen Feuerwehren Werfen und Pfarrwerfen gab es binnen 24 Stunden zwei heikle Einsätze auf der Tauernautobahn zu absolvieren. Am Dreikönigstag krachte ein Pkw gegen eine Betonleitwand. Am Montag landete ein Auto auf der Leitschiene.

0 Kommentare

Am Vormittag des Dreikönigstags prallte ein Autofahrer mit seinem Pkw auf der Tauernautobahn (A10) bei Hüttau aus noch ungeklärter Ursache gegen die Betonleitwand. Die verständigten Freiwilligen Feuerwehren Pfarrwerfen und Werfen waren rasch vor Ort und konnten das Fahrzeug bergen. 

Rotes Kreuz und Asfinag hatten den leicht verletzten Lenker bereits versorgt und die Fahrbahn in Richtung Villach an der Unfallstelle schon abgesichert.

Am Montag landete eine Frau aus dem Pinzgau mit dem Auto auf der Leitschiene der A10.
Am Montag landete eine Frau aus dem Pinzgau mit dem Auto auf der Leitschiene der A10.(Bild: FF Pfarrwerfen)

Für die Feuerwehren aus Pfarrwerfen und Werfen war es der zweite Einsatz binnen nicht einmal 24 Stunden. Am Montagnachmittag hatte die Lenkerin eines mit zwei Personen besetzten Pkw auf der A10 in Fahrtrichtung Salzburg die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Die Frau war dabei mit ihrem Kombi von der Fahrbahn abgekommen und auf die Leitschiene geschlittert. Dabei wurde die Ölwanne aufgerissen. 

