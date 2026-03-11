Vorteilswelt
25 Jahre im Vergleich

Spritverbrauch geht in Salzburg nur langsam zurück

Salzburg
11.03.2026 17:30
Die Spritpreise sind in den vergangenen Tagen stark gestiegen.
Die Spritpreise sind in den vergangenen Tagen stark gestiegen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der reale Spritverbrauch bei Diesel-Pkw in Salzburg ist in den vergangenen 25 Jahren nur um 0,6 Liter auf 100 Kilometer gesunken und ist derzeit bei 6,4 Liter. Grund dafür dürfte der starke SUV-Boom sein. Bei den Benzin-Pkw ist der Verbrauch im Durchschnitt um immerhin 2,3 auf 6,7 Liter gesunken. 

Die Motoren wurden zwar effizienter, doch die Entwicklung hin zu immer größeren, schwereren und übermotorisierten Modellen machte die Einsparungen durch den technologischen Fortschritt wieder zunichte, erklärt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). 1,3 Millionen SUV wurden seit dem Jahr 2010 in Österreich zugelassen. . „Diese Entwicklung kommt vielen Autofahrerinnen und Autofahrern in Zeiten steigender Spritpreise teuer und belastet durch mehr CO2-Emissionen Österreichs Klimabilanz“, sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. 

Der VCÖ rät: Als Einzelperson kann man mit einem spritsparenden Fahrstil den Verbrauch um gut 15 bis 20 Prozent verringern. Spritsparend fahren heißt langsamer fahren. Tempo 110 statt 130 auf der Autobahn reduziert den Verbrauch im Schnitt um 16 Prozent, wie Daten des Umweltbundesamts zeigen.

Zudem ist vorausschauendes Fahren sehr wirksam, weil so der Fuß frühzeitig vom Gaspedal genommen und gleichmäßiger gefahren werden kann. Beim Beschleunigen ist der Verbrauch am höchsten, Stop-and-Go bedeutet entsprechend mehr Verbrauch. Weiters spart niedrigtouriges Fahren Sprit, daher rasch in den nächsthöheren Gang schalten. Spritfresser wie Dachboxen oder eine zu stark eingestellte Klimaanlage vermeiden und auf den richtigen Reifendruck achten. Den Motor nicht im Stand laufen lassen.

Salzburg
11.03.2026 17:30
Salzburg

