Skiunfall in Salzburg: Polizei sucht nach Zeugen

Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag. Die 67-jährige Frau fuhr gegen 10.30 Uhr im Schlossalmgebiet auf der Abfahrt H4 talwärts. Kurz vor dem dortigen Speicherteich prallte ein Skifahrer von hinten gegen sie. Die Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Unbekannte blieb nicht stehen.