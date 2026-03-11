Skiunfall in Salzburg: Polizei sucht nach Zeugen

Spritverbrauch geht in Salzburg nur langsam zurück
25 Jahre im Vergleich
Bei einem Zusammenprall auf der Skipiste in Bad Hofgastein (Salzburg) erlitt eine Linzerin (67) schwere Verletzungen. Der zweitbeteiligte Skifahrer fuhr einfach weiter. Wer hat etwas beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise.
Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag. Die 67-jährige Frau fuhr gegen 10.30 Uhr im Schlossalmgebiet auf der Abfahrt H4 talwärts. Kurz vor dem dortigen Speicherteich prallte ein Skifahrer von hinten gegen sie. Die Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Unbekannte blieb nicht stehen.
Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 – 5142.
