42-Jähriger wurde um knapp 50.000 Euro betrogen

Schnelle Gewinne

„Es kommt regelmäßig vor, dass Salzburger Opfer solcher Betrügereien werden“, sagt dazu die Polizei auf „Krone“-Anfrage. Häufig wird den Opfern hier vorgegaukelt, dass schnelle Gewinne möglich sind – was fast nie der Fall ist. Skeptisch sollte man spätestens dann werden, wenn man sich für die Anmeldung einer Plattform nicht umfassend ausweisen muss.