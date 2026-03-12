Warum St. Gilgen auf Hilfe eines Detektivs setzt

Als eine der wenigen Gemeinden im Land tut sich St. Gilgen die langwierige Ermittlungsarbeit bei diesen Fällen an. Seit 2020 arbeitet das Amt mit einem Rechtsanwalt und einem Detektiv zusammen, monatlich gibt es zwei Sitzungen. „Wir haben 15 bis 20 Fälle, die aktuell überprüft werden. Mehr als 10 Fälle haben wir bei der Bezirkshauptmannschaft schon abgeschlossen“, berichtet Kloiber. Die Verfahren seien langwierig.