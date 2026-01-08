Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Trumps Fallstricke für Europa

Kolumnen
08.01.2026 06:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Trump, Venezuela und das Völkerrecht: Europas Eiertanz nimmt kein Ende. Was will man Trump vorwerfen? Einen Regimewechsel in Venezuela? Fehlanzeige! Die USA arbeiten mit dem alten Regime weiter, vorläufig zumindest, bis die Welt sich abgeregt hat.

Trump, Grönland und die NATO: Wie will Europa reagieren, wenn der US-Präsident Ernst macht? Der gelungene Coup in Venezuela hat seinen Appetit auf die Arktisinsel nur noch gesteigert. Die Frage ist jetzt nicht mehr ob, sondern wann und wie. Grönland bedarf keiner Anstrengung. Die leere Insel kann man einfach inhalieren. In zwei Monaten will er zu Grönland Tacheles reden.

Wie könnte man es noch verhindern? Macron schlägt vor, europäische Truppen auf Grönland zu stationieren, um Trump das Argument aus der Hand zu schlagen, die Insel wäre wegen (dänischer) Wehrlosigkeit ein Sicherheitsrisiko für die USA.

Und wenn es doch passiert? Artikel 5 der NATO: Europäische Mobilmachung gegen die USA? NATO gegen NATO? Abbruch der Beziehungen zu den USA? Sanktionen? Oder nur Protest in der UNO, wie es hilflosen Kleinstaaten vorbehalten ist? Jedenfalls wäre die NATO tot, tot durch Selbstmord.

Europa täte gut daran, sich auf seinen Eiertanz zu Grönland vorzubereiten, um nicht wieder unvorbereitet dazustehen. Trump & Co. verschieben Schritt für Schritt die Grenzen des Möglichen und Unmöglichen.

Porträt von Kurt Seinitz
Kurt Seinitz
