Trumps Fallstricke für Europa

Trump, Grönland und die NATO: Wie will Europa reagieren, wenn der US-Präsident Ernst macht? Der gelungene Coup in Venezuela hat seinen Appetit auf die Arktisinsel nur noch gesteigert. Die Frage ist jetzt nicht mehr ob, sondern wann und wie. Grönland bedarf keiner Anstrengung. Die leere Insel kann man einfach inhalieren. In zwei Monaten will er zu Grönland Tacheles reden.