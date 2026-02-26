Pkw ging in Flammen auf: Lenker konnte sich retten

Schock für einen Autolenker (34) Donnerstagmittag in Tirol! Plötzlich schlugen Flammen aus dem Motorraum. Der Mann konnte noch rechtzeitig stoppen und sich in Sicherheit bringen. Am Pkw entstand Totalschaden.
Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr geriet auf der B171 im Gemeindegebiet von Schwoich ein Pkw plötzlich in Vollbrand. Der Lenker, ein 34-jähriger Syrer, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.
Wagen brannte komplett aus
Die Freiwillige Feuerwehr Kufstein rückte sofort aus und konnte das Feuer nach rund 20 Minuten löschen. „Der Wagen brannte vollständig aus, am Pkw entstand Totalschaden“, heißt es seitens der Polizei.
Technischer Defekt war Brandursache
Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt im Motorraum den Brand ausgelöst haben. Die B171 war bis etwa 13.05 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.
