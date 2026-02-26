Opposition jubelt über Stopp der „Beweisblockade“

Nur die Grünen sind für die Auslieferung Hofers

Gleicher Meinung sind mittlerweile fast alle Parteien im Fall von Norbert Hofer. Der frühere FPÖ-Chef und nunmehrige Landtagsabgeordnete wird doch nicht ausgeliefert. Bekanntlich geht es um den Vorwurf der Verhetzung bei einer Kundgebung der Wiener FPÖ 2020 auf dem Viktor-Adler-Markt. Nach der ÖVP kündigte die SPÖ an, dem Ansuchen der Staatsanwaltschaft nicht Folge zu leisten. Das nimmt die FPÖ „mit Genugtuung zur Kenntnis“. Die Grünen sind für eine Auslieferung.