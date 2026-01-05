Im Video: Hier wird Maduro vor Gericht gezerrt

Nicht die erste Anklage Maduros in den USA

Maduro war in den USA bereits 2020 unter anderem wegen Drogenhandels angeklagt worden. Nun gibt es eine aktualisierte Anklage. Mitangeklagt sind seine Ehefrau und sein Sohn. Zudem richten sich die Vorwürfe unter anderem gegen den aktuellen Innenminister Venezuelas sowie einen seiner Vorgänger.