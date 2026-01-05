Die ersten Neujahrsvorsätze des Bundeskanzlers

Nach rund einem Jahr an der Spitze der ÖVP soll es für die Kanzlerpartei im neuen Jahr in den Umfragen und für das Land ganz generell wieder nach oben gehen. Helfen sollen Stockers erste Neujahrsvorsätze: Am 14. Jänner wird die Industriestrategie im Ministerrat fixiert, zuvor soll es Erleichterungen im Tourismus-Bereich geben.