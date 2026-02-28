Neuer Weltcup-Rekord! Oldie schreibt Geschichte

Was für ein Meilenstein für Romed Baumann! Ausgerechnet beim Heimweltcup in Garmisch-Partenkirchen schrieb der 40-Jährige Ski-Geschichte und stellte einen neuen Weltcup-Rekord in der Abfahrt auf.
Mit seinem Start in Garmisch-Partenkirchen knackte Baumann die bisherige Bestmarke des Italieners Kristian Ghedina und ist mit 167 Abfahrtsstarts nun alleiniger Rekordhalter. Ghedinas letzte Abfahrt datiert vom 15. März 2006 in Åre. Der Rekord hielt fast 20 Jahre lang. Insgesamt war es für Baumann der 387. Weltcup-Start seiner Karriere.
Sportlich kein Happy End
So historisch dieser Moment auch war – sportlich lief es für den Routinier nicht nach Wunsch. Nach einem Fehler im unteren Streckenteil verpasste er ein Tor und schied aus.
Von Rot-Weiß-Rot zu Schwarz-Rot-Gold
Der gebürtige Tiroler begann seine Karriere für Österreich, feierte zwei Weltcupsiege und gewann Bronze sowie Silber bei Weltmeisterschaften. Nach seiner Hochzeit mit der ehemaligen Ski-Rennläuferin Veronika Eller im April 2019 erhielt Baumann die deutsche Staatsbürgerschaft und startet seither für den Deutschen Skiverband (DSV).
Seinen bislang größten Erfolg im Dress des DSV feierte er bei der alpinen Ski-WM 2021, als er im Super-G Silber gewann. Mit 40 Jahren ist Baumann eine echte Institution im Speed-Zirkus – und nun auch offizieller Abfahrts-Rekordmann.
