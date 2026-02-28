Neuer Weltcup-Rekord! Oldie schreibt Geschichte

Von Rot-Weiß-Rot zu Schwarz-Rot-Gold

Der gebürtige Tiroler begann seine Karriere für Österreich, feierte zwei Weltcupsiege und gewann Bronze sowie Silber bei Weltmeisterschaften. Nach seiner Hochzeit mit der ehemaligen Ski-Rennläuferin Veronika Eller im April 2019 erhielt Baumann die deutsche Staatsbürgerschaft und startet seither für den Deutschen Skiverband (DSV).