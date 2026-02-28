Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausgeschieden, aber:

Neuer Weltcup-Rekord! Oldie schreibt Geschichte

Ski Alpin
28.02.2026 13:25
Romed Baumann
Romed Baumann(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für ein Meilenstein für Romed Baumann! Ausgerechnet beim Heimweltcup in Garmisch-Partenkirchen schrieb der 40-Jährige Ski-Geschichte und stellte einen neuen Weltcup-Rekord in der Abfahrt auf.

0 Kommentare

Mit seinem Start in Garmisch-Partenkirchen knackte Baumann die bisherige Bestmarke des Italieners Kristian Ghedina und ist mit 167 Abfahrtsstarts nun alleiniger Rekordhalter. Ghedinas letzte Abfahrt datiert vom 15. März 2006 in Åre. Der Rekord hielt fast 20 Jahre lang. Insgesamt war es für Baumann der 387. Weltcup-Start seiner Karriere.

Sportlich kein Happy End
So historisch dieser Moment auch war – sportlich lief es für den Routinier nicht nach Wunsch. Nach einem Fehler im unteren Streckenteil verpasste er ein Tor und schied aus.

Romed Baumann ist nun alleiniger Abfahrts-Rekordhalter.
Romed Baumann ist nun alleiniger Abfahrts-Rekordhalter.(Bild: GEPA)

Von Rot-Weiß-Rot zu Schwarz-Rot-Gold
Der gebürtige Tiroler begann seine Karriere für Österreich, feierte zwei Weltcupsiege und gewann Bronze sowie Silber bei Weltmeisterschaften. Nach seiner Hochzeit mit der ehemaligen Ski-Rennläuferin Veronika Eller im April 2019 erhielt Baumann die deutsche Staatsbürgerschaft und startet seither für den Deutschen Skiverband (DSV).

Seinen bislang größten Erfolg im Dress des DSV feierte er bei der alpinen Ski-WM 2021, als er im Super-G Silber gewann. Mit 40 Jahren ist Baumann eine echte Institution im Speed-Zirkus – und nun auch offizieller Abfahrts-Rekordmann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
28.02.2026 13:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
112.771 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
103.716 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Nach US-Angriff: Naher Osten wird zum Pulverfass
100.024 mal gelesen
Israel hat einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet, die USA beteiligen sich an den ...
Außenpolitik
Nach US-Angriff: Naher Osten wird zum Pulverfass
2498 mal kommentiert
Israel hat einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet, die USA beteiligen sich an den ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1567 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Ski Alpin
Ausgeschieden, aber:
Neuer Weltcup-Rekord! Oldie schreibt Geschichte
Nach 54. Weltcupsieg
Odermatt rechnet ab: „Leute, die wenig verstehen“
Abfahrt in Garmisch
ÖSV-Negativrekord bei Schweizer Dreifachsieg
„Maximal frustriert“
Hemetsberger: „So etwas macht einfach keinen Spaß“
Super-G in Soldeu
Aicher siegt dank Traumlauf, ÖSV hechelt hinterher

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf