Keine Wickel: Europa muss man einfach lieb haben

Nach dem, was da seit Silvester schon alles los war auf der Welt, kommt einem das neue Jahr jetzt bereits wieder alt vor.
Die gut gemeinten Reden am 1. Jänner haben die meisten sicher schon vergessen. Daher kurz zu Erinnerung: Bei seinem festlichen Auftritt im ORF hatte der Herr Bundespräsident dem leicht verkaterten Volk einen „Europa-Patriotismus“ abgefordert. Das ist rührend.
Dummerweise aber trat kurz nach Van der Bellens Appell der Testfall für die EU ein. Die Wild-West-Show von Sheriff Donald in Venezuela erwischte Brüssel auf dem falschen Fuß. Nämlich ausgerechnet am Samstag vor dem Dreikönigstag. Da brauchen alle länger, um munter zu werden.
Entsprechend verdattert fielen die Reaktionen aus.
Hätte Europa einfach weiter geschlafen, wäre das in Washington, Moskau oder Peking auch niemandem aufgefallen. Die ersten Stellungnahmen der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas waren ebenso glatt gebürstet wie die der österreichischen Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.
Die beiden Damen stehen aber nicht alleine da. Deutschlands Kanzler Merz sucht jetzt noch nach den richtigen Worten. Nachdem die Sache mit den US-Zöllen halbwegs unter Kontrolle ist, will keiner Wickel mit Trump riskieren. Maulheldentum würde dem müden Kontinent mit seinem lauwarmen Pazifismus nicht weiterhelfen.
Und so hat der Bundespräsident irgendwie recht: Europa muss man einfach lieb haben, weil die EU tut wirklich keinem etwas.
