Amerika den Amerikanern | Europa den Europäern?

Europa den Europäern? „Präsident Donald Trump hatte es wirklich so gesagt: Als er bei seiner Siegespressekonferenz die Monroe-Doktrin erwähnte, nannte er sie bewusst die Donroe-Doktrin“ – darauf weist heute „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz in seinem Kommentar hin. Donald Trump nenne „den Anspruch auf gehorsame Regime in Amerika also die Donroe-Doktrin“, Amerikas Vorherrschaft in der westlichen Hemisphäre, so der US-Präsident, solle niemals mehr in Zweifel gezogen werden, schreibt Seinitz, während Innenpolitik-Kommentator Claus Pándi auf das fatale Bild, das Europa - auch – in dieser Angelegenheit abgibt, hinweist. Er erinnert an die Neujahrsansprache von Bundespräsident Van der Bellen, in der dieser „Europa-Patriotismus“ gefordert hatte. Das sei rührend, denn dummerweise, schreibt unser Autor, „trat kurz nach Van der Bellens Appell der Testfall für die EU ein“. Die „Wild-West-Show von Sheriff Donald in Venezuela“ habe Brüssel auf dem falschen Fuß erwischt. Die Reaktionen fallen schwach aus – es wolle doch „keiner Wickel mit Trump riskieren“. Pándi meint, der Bundespräsident habe irgendwie recht: „Europa muss man einfach lieb haben, weil die EU tut wirklich einem etwas.“ Tja, Amerika den Amerikanern. Aber gilt überhaupt noch: Europa den Europäern?