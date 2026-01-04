Das hat es mit Trumps „Donroe“-Doktrin auf sich

Es geht also in Venezuela weniger um Drogen als um Erdöl. Dort liegen die größten Vorkommen der Welt unter einer verrosteten Erdölindustrie. Der russische Oligarch Oleg Deripaska sieht die Gefahr für Putin: Wenn die USA die Produktion in Venezuela hochfahren, sinkt der Preis im Überangebot auf unter 50 Dollar pro Fass – und das ist die Schwelle, an der Russland nichts mehr verdient.