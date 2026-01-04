Preise im Keller: Bauern fordern Plus im EU-Budget

Gute Ernte, guter Ertrag, möchte man meinen. Für Europas Bauern geht diese Rechnung so aber nicht mehr auf. Insbesondere die Preise für Milch und Getreide rasseln heuer weiter in den Keller. Europas Bauernbund-Präsident Alexander Bernhuber pocht daher auf ein Plus im zu verhandelnden EU-Agrarbudget.
Neues Jahr, alte Probleme. Das heißt es aktuell für die Bauern aus Brüssel. Sinkende Preise bei Milch und Getreide, steigende Produktionskosten und neue Unsicherheiten aus der EU prägen den Ausblick für die europäische Landwirtschaft. Insbesondere beim Getreide zeigen die Entwicklungen nach unten. Gute Ernten in ganz Europa, dazu Marktverzerrungen durch Zölle und Handelskonflikte mit China und den USA, drücken die Erlöse für Europas Bauern weiter nach unten. Zudem schwebt der umstrittene Mercosur-Deal wie ein Damoklesschwert über den Agrariern.
