Schulden der ÖVP massiv gestiegen, KPÖ überrascht

SPÖ konnte „negatives Reinvermnögen“ reduzieren

Der zu Beginn des Wahljahres ebenfalls bereits hochverschuldeten SPÖ ist es dagegen gelungen, ihr Minus abzubauen. Sie meldet eine Reduktion des „negativen Reinvermögens“ von 3 auf 1,95 Millionen Euro. Als einzige Partei steht die SPÖ damit Ende 2024 finanziell besser da als im Vorjahr. Ihre Bankschulden reduzierten sich von 4 auf 3,5 Millionen Euro, dazu kommen weitere Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 2,95 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Bankguthaben, andere Vermögen sowie innerparteiliche Forderungen auf der Habenseite in Höhe von 4,5 Millionen Euro.