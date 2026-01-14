Ehemaliger F1-Pilot nach Attacke festgenommen

„Verrückt!“ Beben bei Real erstaunt Bayerns Freund
Aus kam überraschend
Wirbel um den ehemaligen Formel-1-Fahrer Antonio Pizzonia. Der Italiener wurde am Rande eines Kart-Rennens in Texas festgenommen, nachdem er einen Mann angegriffen hatte.
Videos im Netz zeigen, wie der Brasilianer im Speedsportz Racing Park in Houston auf einen Mann zuspringt und ihm erst mit ausgestrecktem Bein in den Rücken springt, dann mit der Faust ins Gesicht schlägt.
Der Unbekannte soll sich mit Pizzonias Sohn, der an dem Rennen teilnahm, unterhalten haben, ehe es zu dem Vorfall kam, heißt es laut „TMZ“. Pizzonia wurde festgenommen und vorübergehend inhaftiert. Nach seiner Entlassung erklärte der 45-Jährige, er habe seinen Sohn schützen wollen und ihn deshalb instinktiv verteidigt.
