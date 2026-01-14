Ehemaliger F1-Pilot nach Attacke festgenommen

Der Unbekannte soll sich mit Pizzonias Sohn, der an dem Rennen teilnahm, unterhalten haben, ehe es zu dem Vorfall kam, heißt es laut „TMZ“. Pizzonia wurde festgenommen und vorübergehend inhaftiert. Nach seiner Entlassung erklärte der 45-Jährige, er habe seinen Sohn schützen wollen und ihn deshalb instinktiv verteidigt.