Widerstand im US-Senat gegen Trumps Grönland-Pläne

Grönland bekennt sich zu Dänemark

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen haben wiederholt erklärt, dass Grönland nicht zum Verkauf stehe und nicht von den USA annektiert werden könne. Zuletzt stellte Nielsen klar, dass, wenn sich Grönland zwischen den USA und Dänemark entscheiden müsste, die Wahl eindeutig auf Dänemark fallen würde.