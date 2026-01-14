Erleben Sie eine stilvolle Ballnacht mit Campari

Erleben Sie die Hofburg in vollem Glanz

Der 67. Wiener Kaffeesiederball ist der Inbegriff von Wiener Eleganz. In diesem Jahr wird die Hofburg erneut zum größten und schönsten Kaffeehaus der Welt, in dem Tradition und Moderne miteinander verschmelzen. Unter dem Motto „Wiener Kaffeehauskultur – Die Kunst der Gemütlichkeit“ rückt der Wiener Kaffeesiederball jene Künstler und Architekt in den Mittelpunkt, die mit ihren Entwürfen und textilen Gestaltungen die einzigartigen Innenräume der Kaffeehäuser geprägt haben. Der Ball zeichnet sich seit jeher durch seine hochwertige künstlerische Gestaltung, aufwendige Dekorationen, ein fulminantes Programm sowie eine außergewöhnliche musikalische Vielfalt aus.