Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beim Kaffeesiederball

Erleben Sie eine stilvolle Ballnacht mit Campari

Gewinnspiele
14.01.2026 09:00
(Bild: Campari Austria)

Am 23. Jänner putzt sich die Hofburg heraus, wenn zum 67. Wiener Kaffeesiederball eingeladen wird. Die „Krone“ und Campari verlosen hierzu 2 Ballkarten für das ausverkaufte Ballerlebnis im Herzen der Bundeshauptstadt. 

0 Kommentare

Wenn Wien im Walzertakt die Ballsaison feiert, setzt Campari auch 2026 klare Akzente. Im Zentrum stehen der Salon Campari bei den Hofburg Bällen sowie jener im Herzen der Wiener Staatsoper beim Wiener Opernball. In der Hofburg begleitet der Campari Spritz als Klassiker des Portfolios den Ballabend, während beim Opernball der eigens kreierte Negroni dell’Opera Edizione 2026 serviert wird. Insgesamt ist Campari bei 19 ausgewählten Bällen präsent und verbindet sein mailändisches Erbe mit der Eleganz und Tradition der Wiener Ballkultur.

Erleben Sie die Hofburg in vollem Glanz
Der 67. Wiener Kaffeesiederball ist der Inbegriff von Wiener Eleganz. In diesem Jahr wird die Hofburg erneut zum größten und schönsten Kaffeehaus der Welt, in dem Tradition und Moderne miteinander verschmelzen. Unter dem Motto „Wiener Kaffeehauskultur – Die Kunst der Gemütlichkeit“ rückt der Wiener Kaffeesiederball jene Künstler und Architekt in den Mittelpunkt, die mit ihren Entwürfen und textilen Gestaltungen die einzigartigen Innenräume der Kaffeehäuser geprägt haben. Der Ball zeichnet sich seit jeher durch seine hochwertige künstlerische Gestaltung, aufwendige Dekorationen, ein fulminantes Programm sowie eine außergewöhnliche musikalische Vielfalt aus.

(Bild: Campari Austria)

Zahlreiche Orchester und Bands bespielen alle Säle der Wiener Hofburg. Unter der künstlerischen Leitung von Christof Cremer gestalten österreichische und internationale Sänger, Tänzer, Choreograph, Musiker und Künstler einen Ballabend, der die Wiener Kaffeehauskultur als sinnliches Gesamterlebnis erlebbar macht. Im Salon Campari genießen die Gäste den Campari Spritz in ikonischem Rot und erleben eine stilvolle Kulisse, die das Ballgefühl mit einem Hauch mailändischer Leidenschaft verbindet und den Zauber der Nacht spürbar macht.

Mitmachen und gewinnen
Zusammen mit Campari lädt Sie die „Krone“ nun zur 67. Ausgabe des Kaffeesiederballs ein und verlost 1x2 Tickets für den ausverkauften Ball am 23. Jänner in der Wiener Hofburg. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 19. Jänner, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters tolle Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
366.648 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
163.536 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
144.656 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf