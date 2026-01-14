Erleben Sie eine stilvolle Ballnacht mit Campari

Am 23. Jänner putzt sich die Hofburg heraus, wenn zum 67. Wiener Kaffeesiederball eingeladen wird. Die „Krone“ und Campari verlosen hierzu 2 Ballkarten für das ausverkaufte Ballerlebnis im Herzen der Bundeshauptstadt.
Wenn Wien im Walzertakt die Ballsaison feiert, setzt Campari auch 2026 klare Akzente. Im Zentrum stehen der Salon Campari bei den Hofburg Bällen sowie jener im Herzen der Wiener Staatsoper beim Wiener Opernball. In der Hofburg begleitet der Campari Spritz als Klassiker des Portfolios den Ballabend, während beim Opernball der eigens kreierte Negroni dell’Opera Edizione 2026 serviert wird. Insgesamt ist Campari bei 19 ausgewählten Bällen präsent und verbindet sein mailändisches Erbe mit der Eleganz und Tradition der Wiener Ballkultur.
Erleben Sie die Hofburg in vollem Glanz
Der 67. Wiener Kaffeesiederball ist der Inbegriff von Wiener Eleganz. In diesem Jahr wird die Hofburg erneut zum größten und schönsten Kaffeehaus der Welt, in dem Tradition und Moderne miteinander verschmelzen. Unter dem Motto „Wiener Kaffeehauskultur – Die Kunst der Gemütlichkeit“ rückt der Wiener Kaffeesiederball jene Künstler und Architekt in den Mittelpunkt, die mit ihren Entwürfen und textilen Gestaltungen die einzigartigen Innenräume der Kaffeehäuser geprägt haben. Der Ball zeichnet sich seit jeher durch seine hochwertige künstlerische Gestaltung, aufwendige Dekorationen, ein fulminantes Programm sowie eine außergewöhnliche musikalische Vielfalt aus.
Zahlreiche Orchester und Bands bespielen alle Säle der Wiener Hofburg. Unter der künstlerischen Leitung von Christof Cremer gestalten österreichische und internationale Sänger, Tänzer, Choreograph, Musiker und Künstler einen Ballabend, der die Wiener Kaffeehauskultur als sinnliches Gesamterlebnis erlebbar macht. Im Salon Campari genießen die Gäste den Campari Spritz in ikonischem Rot und erleben eine stilvolle Kulisse, die das Ballgefühl mit einem Hauch mailändischer Leidenschaft verbindet und den Zauber der Nacht spürbar macht.
Mitmachen und gewinnen
Zusammen mit Campari lädt Sie die „Krone“ nun zur 67. Ausgabe des Kaffeesiederballs ein und verlost 1x2 Tickets für den ausverkauften Ball am 23. Jänner in der Wiener Hofburg. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 19. Jänner, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters tolle Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
