Mattseer Messerstecher (70): U-Haftantrag gestellt

Zwei Messerattacken binnen 24 Stunden in Salzburg: In Mattsee soll ein 70-Jähriger seine Ex (67) mehrfach gestochen und lebensgefährlich verletzt haben – Verdacht auf versuchten Mord, U-Haft beantragt. In Hallein eskaliert der nächste Streit im Wohnblock. . .
Zwei Messerattacken an zwei Tagen! Wie bereits berichtet, hat am Montagabend ein Flachgauer (70) in Mattsee seine Ex-Partnerin (67) mit einem Messer attackiert. Er soll auf die Frau offenbar mehrmals eingestochen und ihr lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt haben.
Ermittlungen wegen Mordes
Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Der Flachgauer wurde in die Justizanstalt gebracht. Wie die „Krone“ erfuhr, wurde gegen ihn am Dienstag ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt.
Türke (40) stach in Hallein auf Kontrahenten ein
Auf freiem Fuß wurde hingegen ein weiterer Messer-Angreifer angezeigt. Ein 40-jähriger Türke hat am Dienstag bei einem Streit in einem Halleiner Wohnblock einen Österreicher (36) mit einem Küchenmesser attackiert. Er verletzte diesen im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses unbestimmten Grades.
Auch der 40-jährige Angreifer wurde im Zuge der Konfrontation unbestimmten Grades am Kopf verletzt. Die Ursache der aggressiven Auseinandersetzung ist Gegenstand der Ermittlungen.
