Mattseer Messerstecher (70): U-Haftantrag gestellt

Türke (40) stach in Hallein auf Kontrahenten ein

Auf freiem Fuß wurde hingegen ein weiterer Messer-Angreifer angezeigt. Ein 40-jähriger Türke hat am Dienstag bei einem Streit in einem Halleiner Wohnblock einen Österreicher (36) mit einem Küchenmesser attackiert. Er verletzte diesen im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses unbestimmten Grades.