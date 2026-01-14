Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben

Sport und Gesundheit waren die absolute Leidenschaft von Johanna G. Die Fitnesstrainerin und Wellness-Spezialistin liebte ihre regelmäßigen Laufrunden und härtete sich gern beim Eisbaden ab. Nach Tillmitsch (Stmk.) ist sie erst vor einigen Wochen gezogen. Zuvor lebte die aus Anger bei Weiz stammende 34-Jährige in Deutschlandsberg. Dort war sie wegen ihrer Liebe – einem damaligen Freund – hingezogen. Als die Beziehung beendet war, siedelte sie nach Tillmitsch um.