Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Polizist gestand

Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben

Österreich
14.01.2026 08:00

Die beiden vereinten viele Leidenschaften: Sport, Natur, Fitness. Jetzt steht der Elite-Beamte Manuel M. unter Mordverdacht – Johanna G. wurde tot am Anwesen seiner Familie gefunden. Die „Krone“ kennt die Details des schrecklichen Geständnisses.

0 Kommentare

Sport und Gesundheit waren die absolute Leidenschaft von Johanna G. Die Fitnesstrainerin und Wellness-Spezialistin liebte ihre regelmäßigen Laufrunden und härtete sich gern beim Eisbaden ab. Nach Tillmitsch (Stmk.) ist sie erst vor einigen Wochen gezogen. Zuvor lebte die aus Anger bei Weiz stammende 34-Jährige in Deutschlandsberg. Dort war sie wegen ihrer Liebe – einem damaligen Freund – hingezogen. Als die Beziehung beendet war, siedelte sie nach Tillmitsch um.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Sandra Pichler-Ramsauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
FitnessSportBeamteFamilie

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Österreich
Wieder Frauenmord
36-Jährige in NÖ erwürgt und im Keller versteckt
Krone Plus Logo
Polizist gestand
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
Familie floh
Sieben Verletzte bei Brand am Abend in Wohnhaus
Zu Gastpatienten
Wirbel um Maulkorb-Erlass in Wiener Klinik
Krone Plus Logo
100.000 € hinterzogen
Amtsleiter: „Ich werde den Schaden zurückzahlen“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine