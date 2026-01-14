USA schaffen Vorwand für militärisches Eingreifen

„Unruhestiftern“ droht Todesstrafe

Im Iran gehen die Behörden brutal gegen eine Protestwelle vor, die sich vor mehr als zwei Wochen an der schlechten Wirtschaftslage entzündet hatte und mittlerweile zu einer Massenbewegung gegen die Regierung in Teheran geworden ist. Die genauen Zahlen lassen sich aktuell nicht seriös verifizieren – doch die Bilder, die es trotz Internetsperre nach außen schaffen, sprechen Bände. Seit einigen Tagen feuern Sicherheitskräfte des totalitären Regimes in Teheran mit scharfer Munition auf Demonstranten. Rund 17.000 Menschen sollen bereits festgenommen worden sein. „Unruhestiftern“ drohe die Todesstrafe, erklärte die Staatsanwaltschaft in Teheran.