USA schaffen Vorwand für militärisches Eingreifen

US-Präsident Donald Trump ruft die Demonstranten im Iran indirekt zum Sturz des Mullah-Regimes auf und verspricht: „Hilfe ist unterwegs.“ Washington prüft eigenen Angapen zufolge „mehrere Optionen“. Man warte aber noch ab, was mit den inhaftierten Demonstranten passiert. Der Iran wirft der US-Regierung vor, einen Vorwand für ein militärisches Eingreifen schaffen zu wollen.
Die US-Politik gegenüber Teheran gründe auf „Regimewechsel“, wobei „Sanktionen, Drohungen, künstlich geschürte Unruhen und Chaos“ als Vorgehensweise dienten, erklärte die iranische Botschaft bei der UNO am Dienstag auf X (siehe Posting unten). Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump „entschlossene Maßnahmen“ im Falle von Hinrichtungen festgenommener Demonstranten angekündigt.
Trump: „Wir gewinnen“
„Wenn sie anfangen, Tausende Menschen zu töten, und jetzt erzählen Sie mir von Hinrichtungen, wir werden sehen, wie sich das für sie auswirkt“, sagte Trump im US-Sender CBS News. Der 79-Jährige machte auf Nachfragen des Moderators keine genaueren Angaben, welche Schritte die US-Regierung in Erwägung zieht. „Das Ziel ist es, zu gewinnen. Ich gewinne gerne. Und wir gewinnen“, sagte Trump weiter. Einer kurdischen Menschenrechtsorganisation zufolge soll ein 26-jähriger Mann bereits am Mittwoch hingerichtet werden.
Das US-Außenministerium forderte alle amerikanischen Staatsbürger auf, den Iran umgehend zu verlassen. Trump erneuerte auf seiner Plattform Truth Social sein Hilfsversprechen an die Protestierenden und rief sie auf, die Namen der Verantwortlichen für die Gewalt zu sichern, da diese einen sehr hohen Preis zahlen würden.
„Unruhestiftern“ droht Todesstrafe
Im Iran gehen die Behörden brutal gegen eine Protestwelle vor, die sich vor mehr als zwei Wochen an der schlechten Wirtschaftslage entzündet hatte und mittlerweile zu einer Massenbewegung gegen die Regierung in Teheran geworden ist. Die genauen Zahlen lassen sich aktuell nicht seriös verifizieren – doch die Bilder, die es trotz Internetsperre nach außen schaffen, sprechen Bände. Seit einigen Tagen feuern Sicherheitskräfte des totalitären Regimes in Teheran mit scharfer Munition auf Demonstranten. Rund 17.000 Menschen sollen bereits festgenommen worden sein. „Unruhestiftern“ drohe die Todesstrafe, erklärte die Staatsanwaltschaft in Teheran.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.