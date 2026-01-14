Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorwurf aus Teheran:

USA schaffen Vorwand für militärisches Eingreifen

Außenpolitik
14.01.2026 08:06
Die Gewalt bei den Protesten eskaliert immer weiter. Das Mullah-Regime geht hart gegen die ...
Die Gewalt bei den Protesten eskaliert immer weiter. Das Mullah-Regime geht hart gegen die Demonstranten vor.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

US-Präsident Donald Trump ruft die Demonstranten im Iran indirekt zum Sturz des Mullah-Regimes auf und verspricht: „Hilfe ist unterwegs.“ Washington prüft eigenen Angapen zufolge „mehrere Optionen“. Man warte aber noch ab, was mit den inhaftierten Demonstranten passiert. Der Iran wirft der US-Regierung vor, einen Vorwand für ein militärisches Eingreifen schaffen zu wollen.

0 Kommentare

Die US-Politik gegenüber Teheran gründe auf „Regimewechsel“, wobei „Sanktionen, Drohungen, künstlich geschürte Unruhen und Chaos“ als Vorgehensweise dienten, erklärte die iranische Botschaft bei der UNO am Dienstag auf X (siehe Posting unten). Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump „entschlossene Maßnahmen“ im Falle von Hinrichtungen festgenommener Demonstranten angekündigt.

Trump: „Wir gewinnen“
„Wenn sie anfangen, Tausende Menschen zu töten, und jetzt erzählen Sie mir von Hinrichtungen, wir werden sehen, wie sich das für sie auswirkt“, sagte Trump im US-Sender CBS News. Der 79-Jährige machte auf Nachfragen des Moderators keine genaueren Angaben, welche Schritte die US-Regierung in Erwägung zieht. „Das Ziel ist es, zu gewinnen. Ich gewinne gerne. Und wir gewinnen“, sagte Trump weiter. Einer kurdischen Menschenrechtsorganisation zufolge soll ein 26-jähriger Mann bereits am Mittwoch hingerichtet werden.

Das US-Außenministerium forderte alle amerikanischen Staatsbürger auf, den Iran umgehend zu verlassen. Trump erneuerte auf seiner Plattform Truth Social sein Hilfsversprechen an die Protestierenden und rief sie auf, die Namen der Verantwortlichen für die Gewalt zu sichern, da diese einen sehr hohen Preis zahlen würden.

Lesen Sie auch:
Um Starlink zu nutzen, braucht man spezielle Antennen und Empfangsgeräte. Sie sind im Iran ...
Geschenk von Musk
Starlink im Iran: SpaceX öffnet Zugang zum Netz
14.01.2026
Verzweifelte Schreie
Augenzeuge: „Sie werfen die Leichen in Container!“
13.01.2026
„Terroristen“ schuld
Proteste im Iran: Behörden zählen bisher 2000 Tote
13.01.2026

„Unruhestiftern“ droht Todesstrafe
Im Iran gehen die Behörden brutal gegen eine Protestwelle vor, die sich vor mehr als zwei Wochen an der schlechten Wirtschaftslage entzündet hatte und mittlerweile zu einer Massenbewegung gegen die Regierung in Teheran geworden ist. Die genauen Zahlen lassen sich aktuell nicht seriös verifizieren – doch die Bilder, die es trotz Internetsperre nach außen schaffen, sprechen Bände. Seit einigen Tagen feuern Sicherheitskräfte des totalitären Regimes in Teheran mit scharfer Munition auf Demonstranten. Rund 17.000 Menschen sollen bereits festgenommen worden sein. „Unruhestiftern“ drohe die Todesstrafe, erklärte die Staatsanwaltschaft in Teheran.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
366.648 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
163.536 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
144.656 mal gelesen
Mehr Außenpolitik
Russische Angriffe
Selenskyj räumt schwierige Lage „überall“ ein
Vorwurf aus Teheran:
USA schaffen Vorwand für militärisches Eingreifen
Entwurf gegen Annexion
Widerstand im US-Senat gegen Trumps Grönland-Pläne
Umstrittener SPÖ-Plan
Wahlarzt zu Kassentarif? „Wäre möglich, wenn …“
Gastpatienten-Streit
NÖ-Landesrat nimmt nun Wiener Stadtchef ins Visier
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf