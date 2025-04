So viel gaben die Parteien im Wahlkampf aus

Grenze wurde nicht überschritten

Sechs Monate nach der Nationalratswahl ist die Wahlkampfkostenabrechnung an den Rechnungshof gemeldet worden. Die gute Nachricht: Keine der drei Großparteien hat die Wahlkampfkostenobergrenze von 8,6 Millionen Euro überschritten. Das Ranking führt die Volkspartei an – mit 7, 8 Millionen Euro wollte sie für Karl Nehammer den Wahlsieg aufbereiten. Als Sieger ging bekanntlich FPÖ-Chef Herbert Kickl ins Ziel. Er verwies Nehammer auf Platz zwei. Die Freiheitlichen investierten 7,2 Millionen Euro und erzielten ein historisches Ergebnis – erstmals Platz ein für die FPÖ. Knapp über sieben Millionen Wahlkampfkosten für das historisch schlechteste Ergebnis – so liest sich die desaströse Bilanz der SPÖ. Erstmals nur Platz drei in der Geschichte der Sozialdemokratie.