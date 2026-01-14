„GZSZ“-Star Anne Menden verrät Baby-Geschlecht

Jetzt ist das Geheimnis gelüftet! „GZSZ“-Star Anne Menden (39) und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) haben den Fans das Baby-Geschlecht verraten – mit einem emotionalen Videoclip auf Instagram!
Menden, die seit über 20 Jahren die Rolle der Emily in der RTL-Soap „GZSZ“ spielt, und der Unternehmer sowie Reality-TV-Star teilten die freudige Nachricht auf Instagram – begleitet von einem emotionalen Video voller Vorfreude und Liebe.
Die Reaktionen auf die Nachricht ließen nicht lange auf sich warten: Kollegen, Freunde und Fans überhäuften das Paar mit Glückwünschen.
Hier können Sie sich den Instagram-Clip von Anne Menden anschauen:
„Voller Vorfreude“
Anne Menden verriet über ihr Baby-Glück: „Dass wir einen Jungen erwarten, macht unser Glück jetzt noch greifbarer. Wir sind voller Vorfreude und können es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Jeder Tag bringt neue Emotionen – und wir genießen jeden einzelnen ganz bewusst.“
Gustav Masurek ergänzte: „Zu wissen, dass wir bald einen kleinen Sohn haben, ist überwältigend. Ich blicke voller Dankbarkeit auf das, was kommt, und freue mich riesig auf alles, was wir als Familie erleben werden. Dieses kleine Leben verändert gerade alles – und zwar zum Besten.“
Bereits vor zwei Jahren hatten sich Anne und Gustav in Paris verlobt – ein ganz besonderer Moment am Rande eines „GZSZ“-Drehs. Über ihre Beziehung sagte Anne damals zu RTL: „Gustav gibt mir Ruhe, Halt und unglaublich viel Liebe. Er ist mein Zuhause.“ Gustav schwärmte ebenfalls: „Mit Anne ist Leichtigkeit in mein Leben gekommen – und jetzt beginnt unser größtes gemeinsames Abenteuer.“
Gute Zeiten privat, schlechte Zeiten in der Serie
Während Anne Menden mit ihrem Verlobten ihr privates Glück kaum fassen kann, steht ihrer Serienfigur Emily in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ eine der emotionalsten Phasen bevor. Diese leitet den Abschied von Emily – und von Anne Menden auf Zeit – bei „GZSZ“ ein.
Anne Menden dazu: „Der Kontrast zwischen meinem privaten Glück und Emilys Situation war emotional sehr herausfordernd – und daher auch unglaublich intensiv zu spielen.“
Die Schauspielerin hatte am 7. November 2025 ihren vorerst letzten Drehtag vor der Babypause und sagte dazu bei RTL: „Ich freue mich sehr auf diese besondere Zeit und darauf, danach wieder mit voller Energie im Sommer 2026 ans Set zurückzukehren.“ Und Gustav übernimmt dann eine ganz neue Rolle: „Vollzeit-Papa – und darauf bin ich mächtig stolz.“
