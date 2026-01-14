„GZSZ“-Star Anne Menden verrät Baby-Geschlecht

Bereits vor zwei Jahren hatten sich Anne und Gustav in Paris verlobt – ein ganz besonderer Moment am Rande eines „GZSZ“-Drehs. Über ihre Beziehung sagte Anne damals zu RTL: „Gustav gibt mir Ruhe, Halt und unglaublich viel Liebe. Er ist mein Zuhause.“ Gustav schwärmte ebenfalls: „Mit Anne ist Leichtigkeit in mein Leben gekommen – und jetzt beginnt unser größtes gemeinsames Abenteuer.“