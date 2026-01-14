Vorteilswelt
Im vierten Versuch

Fluch gebrochen! Champion OKC besiegt Angstgegner

US-Sport
14.01.2026 09:05
Shai Gilgeous-Alexander (l.)
Shai Gilgeous-Alexander (l.)(Bild: AFP/CHRISTIAN PETERSEN)

Champion Oklahoma City Thunder hat in der NBA im vierten Versuch dieser Saison gegen Angstgegner San Antonio den ersten Sieg geholt. Shai Gilgeous-Alexander erzielte beim klaren 119:98-Heimerfolg am Dienstag (Ortszeit) 34 Punkte. 

0 Kommentare

Spurs-Star Victor Wembanyama kam nur auf 17 Zähler. „OKC“ steht nach dem Erfolg weiter mit komfortablem Vorsprung an der Spitze der Western Conference vor den Spurs.

Auch die beiden Stars der Los Angeles Lakers präsentierten sich in starker Form. Routinier LeBron James steuerte 31 Punkte, Luka Doncic 27 Zähler zum souveränen 141:116-Erfolg der Lakers gegen die Atlanta Hawks bei. Die Kalifornier sind weiter auf Play-off-Kurs.

