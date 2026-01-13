Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht

Erst vor wenigen Monaten zog die 34-Jährige nach einer Trennung ins beschauliche Tillmitsch. Zuvor lebte sie mit ihrem damaligen Freund in Deutschlandsberg. „Ich habe sie vom Sehen her gekannt, als sie sich in der Gemeinde angemeldet hat“, sagt Bürgermeister Walter Novak im Gespräch mit der „Krone“. Bei der Türöffnung war er mit dabei, die Nachschau, ob sich die Steirerin in der Wohnung befindet, verlief allerdings negativ: „Ein Wahnsinn, was die Familie gerade durchmachen muss“, empfindet er tiefes Mitleid mit den Betroffenen und äußerte, die Hoffnung und die Suche nach ihr nicht aufzugeben.