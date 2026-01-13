Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht

Nun ist es traurige Gewissheit: Die seit Freitag vermisste Johanna G. ist tot. Der Cobra-Beamte Manuel M. hat gestanden, die 34-jährige Steirerin umgebracht zu haben – es soll laut seiner Aussage aber ein Unfall gewesen sein ...
Seit Freitag bangten Familie und Freunde um das Leben ihrer „Hanni“, wie sie die 34-jährige Steirerin liebevoll nannten. Überall suchten sie nach der Fitnesstrainerin, welche es liebte, in der Natur zu laufen, zu wandern, zu reisen und im Eis zu baden.
Erst vor wenigen Monaten zog die 34-Jährige nach einer Trennung ins beschauliche Tillmitsch. Zuvor lebte sie mit ihrem damaligen Freund in Deutschlandsberg. „Ich habe sie vom Sehen her gekannt, als sie sich in der Gemeinde angemeldet hat“, sagt Bürgermeister Walter Novak im Gespräch mit der „Krone“. Bei der Türöffnung war er mit dabei, die Nachschau, ob sich die Steirerin in der Wohnung befindet, verlief allerdings negativ: „Ein Wahnsinn, was die Familie gerade durchmachen muss“, empfindet er tiefes Mitleid mit den Betroffenen und äußerte, die Hoffnung und die Suche nach ihr nicht aufzugeben.
Polizei sichert Leiche
Doch am Dienstagnachmittag bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen: Wie im ähnlich gelagerten Fall der erst kürzlich von ihrem Ex-Freund umgebrachten Grazer Influencerin Stefi P. ist jegliche Hoffnung auf ein Lebenszeichen dahin.
Denn, wie die „Krone“ am Dienstagnachmittag erfahren hat, ist auch Johanna G. tot. Der Tatverdächtige gestand, die Frau getötet zu haben, spricht jedoch von einem Unfall. In seinem Auto sei es zu einvernehmlichem Sex gekommen. Dabei sei sie nach seinen Angaben bei „Würge-Spielchen“ erstickt. Danach habe er sie in einem Loch vergraben. Aktuell wird ihre Leiche geborgen.
