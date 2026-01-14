Wahlarzt zu Kassentarif? „Wäre möglich, wenn …“

Dass es in Österreich Versorgungsprobleme im Gesundheitsbereich gibt, sei bekannt – und auch wenn es vorher noch einige Schrauben gäbe, an denen man drehen könnte, „sind Denkverbote sicherlich nicht die Lösung.“ Voraussetzung dafür ist laut Stöger aber vor allem die Machbarkeit: „Die Patientenzuweisung durch die Gesundheitshotline 1450 muss klappen – nur wenn das bestehende System auch funktioniert, hält diese Regelung bei einer möglichen Anfechtung auch rechtlich vor dem Verfassungsgerichtshof.“

Auch eine finanzielle Belastung der Wahlärzte durch so eine Verpflichtung müsse sich in Grenzen halten: „Denn die Mediziner würden natürlich weniger verdienen“, gibt Stöger zu denken.