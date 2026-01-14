Vorteilswelt
Weist Vorwürfe zurück

„West Wing“-Star Busfield stellte sich der Polizei

Society International
14.01.2026 07:59
Nachdem gegen Timothy Busfield ein Haftbefehl wegen strafbarer sexueller Kontakte mit ...
Nachdem gegen Timothy Busfield ein Haftbefehl wegen strafbarer sexueller Kontakte mit Minderjährigen ausgestellt worden war, stellte sich der „West Wing“-Star jetzt der Polizei. Er weist alle Vorwürfe zurück.(Bild: Krone KREATIV/Albuquerque Police Department via Getty Images/AFP, AP Photo/Chris Pizzello, File)

Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield hat sich der Polizei im US-Bundesstaat New Mexico gestellt. Nach Mitteilung der Behörden lag gegen den 68-Jährigen ein Haftbefehl wegen Vorwürfen strafbarer sexueller Kontakte mit Minderjährigen und Kindesmissbrauch vor. 

In einem Video-Statement, das von dem US-Portal „TMZ“ veröffentlicht wurde, wies Busfield die Vorwürfe zurück.

Er werde diesen „schrecklichen“ Lügen entgegentreten, sagte der aus TV-Serien wie „Die besten Jahre“ und „The West Wing“ bekannte Schauspieler. Er habe diesen kleinen Buben nichts getan und er werde sich gegen die Vorwürfe wehren, führte er weiter aus.

Vorwürfe von minderjährigen Zwillingsbrüdern
Die Vorwürfe wurden von zwei minderjährigen Zwillingsbrüdern erhoben, die in der TV-Serie „The Cleaning Lady“ mitspielten. Busfield führte bei einigen Folgen Regie. Die Drama-Serie wurde in den USA von 2022 bis 2025 ausgestrahlt.

Die Polizei gab nach der Festnahme den „Mugshot“ von Timothy Busfield heraus.
Die Polizei gab nach der Festnahme den „Mugshot“ von Timothy Busfield heraus.(Bild: AFP/-)

Nach Angaben der Ermittler sollen die heute 11-jährigen Buben über sexuelle Übergriffe am Set der TV-Serie berichtet haben. Einer der Brüder gab demnach an, Busfield habe ihn mehrfach im Intimbereich berührt. Die angeblichen Belästigungen hätten begonnen, als sie erst sieben Jahre alt gewesen seien.

Lesen Sie auch:
Ehemann von „Unsere kleine Farm“-Ikone Melissa Gilbert unter schweren Missbrauchsvorwürfen.
Haftbefehl!
Schwerer Verdacht gegen „West Wing“-Star Busfield
10.01.2026

Mit Melissa Gilbert verheiratet
Busfield ist seit 2013 mit der US-Schauspielerin Melissa Gilbert verheiratet. Sie ist vor allem durch die 70er-Jahre-Serie „Unsere kleine Farm“ bekannt. „Bonanza“-Star Michael Landon spielte das Oberhaupt einer Rancher-Familie, Gilbert stellte seine Tochter Laura dar.

