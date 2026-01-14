„Verrückt!“ Beben bei Real erstaunt Bayerns Freund

Dass sich Real Madrid von Cheftrainer Xabi Alonso getrennt hatte, überraschte auch Bayern-Sportdirektor Christoph Freund. „Es ist schon ein bisschen verrückt, in so kurzer Zeit“, fand der Österreicher deutliche Worte.
Die nur kurze Ära von Xabi Alonso in Madrid war am Montag nach nur 232 Tagen zu Ende gegangen - einen Tag nach dem 2:3 im spanischen Supercup-Finale gegen Barcelona. „Ich war sehr überrascht. Xabi ist ein außergewöhnlich guter Trainer“, betonte Bayerns Christoph Freund bei Sky.
Alonso konnte an seiner alten Wirkungsstätte jedoch nicht an seine Arbeit in Deutschland – mit Leverkusen holte er 2024 das Double – anschließen. In der Liga liegt Real vier Punkte hinter Barcelona auf Rang zwei. In der Champions League sind die Madrilenen nur Siebenter, es droht der Gang ins Play-off.
„Das steht mir nicht zu“
Laut Freund habe Alonso in Leverkusen „überragende Arbeit“ geleistet. Der Bayern-Sportdirektor stellte jedoch auch klar, dass er „keinen Einblick darüber habe“, was bei den „Königlichen“ hinter den Kulissen passiert war: „Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen!“
Ein Zwist mit Ex-Weltfußballer Vinicius Junior köchelte dahin, schon seit der Klub-WM sollen die Methoden von Alonso die Mannschaft nicht überzeugt haben. Nun soll es mit Alvaro Arbeloa ein anderer Erfolgsfaktor vergangener Tage in Madrid richten.
