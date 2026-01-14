Vorteilswelt
Aus kam überraschend

„Verrückt!“ Beben bei Real erstaunt Bayerns Freund

Fußball International
14.01.2026 09:16
Bayerns Sportdirektor Christoph Freund (li.) spricht über das Aus von Xabi Alonso bei Real ...
Bayerns Sportdirektor Christoph Freund (li.) spricht über das Aus von Xabi Alonso bei Real Madrid.(Bild: GEPA)

Dass sich Real Madrid von Cheftrainer Xabi Alonso getrennt hatte, überraschte auch Bayern-Sportdirektor Christoph Freund. „Es ist schon ein bisschen verrückt, in so kurzer Zeit“, fand der Österreicher deutliche Worte.

0 Kommentare

Die nur kurze Ära von Xabi Alonso in Madrid war am Montag nach nur 232 Tagen zu Ende gegangen - einen Tag nach dem 2:3 im spanischen Supercup-Finale gegen Barcelona. „Ich war sehr überrascht. Xabi ist ein außergewöhnlich guter Trainer“, betonte Bayerns Christoph Freund bei Sky.

Xabi Alonso
Xabi Alonso(Bild: EPA/Manuel Bruque)

Alonso konnte an seiner alten Wirkungsstätte jedoch nicht an seine Arbeit in Deutschland – mit Leverkusen holte er 2024 das Double – anschließen. In der Liga liegt Real vier Punkte hinter Barcelona auf Rang zwei. In der Champions League sind die Madrilenen nur Siebenter, es droht der Gang ins Play-off.

„Das steht mir nicht zu“
Laut Freund habe Alonso in Leverkusen „überragende Arbeit“ geleistet. Der Bayern-Sportdirektor stellte jedoch auch klar, dass er „keinen Einblick darüber habe“, was bei den „Königlichen“ hinter den Kulissen passiert war: „Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen!“

Ein Zwist mit Ex-Weltfußballer Vinicius Junior köchelte dahin, schon seit der Klub-WM sollen die Methoden von Alonso die Mannschaft nicht überzeugt haben. Nun soll es mit Alvaro Arbeloa ein anderer Erfolgsfaktor vergangener Tage in Madrid richten.

