Kiefer Sutherland nach Attacke in Taxi in Haft

Hollywood-Star Kiefer Sutherland soll in Los Angeles den Fahrer eines Mietwagens körperlich angegriffen und bedroht haben. Gegen Zahlung einer Kaution durfte er wieder auf freien Fuß.
Sutherland (59, „Flatliners“, „24“) ist wegen Vorwürfen von Körperverletzung und strafrechtlich relevanter Bedrohungen festgenommen worden.
Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht am Montag. Das Opfer habe dabei keine Verletzungen erlitten, die noch vor Ort hätten ärztlich behandelt werden müssen. Der Schauspieler äußerte sich nicht zu dem Vorfall.
50.000 Dollar Kaution
Sutherland kam wenige Stunden später gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 Dollar (rund 43.000 Euro) wieder auf freien Fuß. Anfang Februar muss er vor Gericht erscheinen.
Der Sohn von Hollywood-Star Donald Sutherland (1935 – 2024) ist aus Filmen wie „Melancholia“, „Nicht auflegen!“, „Spurlos“ und „Flatliners“ bekannt. Auf dem Bildschirm machte er mit der Echtzeitserie „24“ als Anti-Terror-Agent Jack Bauer Furore. Er hat auch als Musiker Erfolg.
